BASKET – SERIE A 2 – La Allianz Pazienza ad Imola per il botto di fine anno

Non si ferma mai la Serie A2 Old Wild West: ultima gara dell’anno in trasferta per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo, di scena ad Imola col chiaro intento di dare seguito alla vittoria interna con Milano, provando a rosicchiare un’altra posizione di classifica. Il match pre-natalizio ha evidenziato il cuore della compagine di Coach Cagnazzo che ha giocato contro tutto e tutti dimostrando che il gruppo costruito dal Presidente Amerigo Ciavarella è vivo ed è più forte di qualsiasi avversità.

La partita del PalaRuggi potrebbe essere il classico spartiacque della stagione per entrambe. I padroni di casa, infatti, viaggiano tra l’ottava e la decima posizione, a quota 14, ed in caso di vittoria allungherebbero a +6 sui Dauni, che a loro volta vorrebbero imporsi sugli emiliani per trascinarli nella bagarre salvezza. Per farlo toccherà precludere il pitturato al pericolo n. 1 della formazione di Coach di Paolantonio, quell’Anthony Morse che viaggia a quasi 20 di media realizzativa e valutativa, autentico spauracchio insieme a Bowers (17 ad allacciata di scarpe) ed agli esperti Fultz, Masciadri e Baldasso.

I Neri hanno lavorato per tale obiettivo durante tutta la settimana (Natale e Santo Stefano compresi!) desiderosi di anticipare i tradizionali botti di capodanno, tipica espressione della sanseveresita’. Ancora qualche acciacco in casa Allianz per Italiano e capitan di Donato, mentre non prenderà parte alla trasferta Kennedy per il grave infortunio subito. La società resta sempre vigile sul mercato alla ricerca di un sostituto del lungo americano. Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Gianfranco Ciaglia di Caserta, Andrea Longobucco di Ciampino e Michele Centonza di Grottammare (AP). Diretta streaming come di consueto su LNP Pass.

Umberto d’Orsi

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo