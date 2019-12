CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – RINVIATO AL 6 GENNAIO IL PREPEPE VIVENTE

È stata rinviata a lunedì 6 gennaio alle ore 18, causa previsioni meteo avverse, la 34° edizione del Presepe Vivente di Castelnuovo della Daunia organizzata dalla Pro Loco “G.B.Trotta” con il patrocinio del Comune, precedentemente prevista per domenica 29 dicembre. Alla rappresentazione contribuiranno oltre 50 figuranti tra adulti e bambini. Si partirà da Piazza XXV Aprile, per poi proseguire tra via Giandomenico Romano, il giardino Clelia Romano Pellicano e Palazzo Romano. Previsto un gustoso percorso gastronomico con l’assaggio di tante prelibatezze locali.

FRANCESCO BECCIA