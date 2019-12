CERIGNOLA – TRASPORTAVA NEL FURGONE PEZZI DI AUTO RUBATE. FERMATO

CERIGNOLA (FG): TRASPORTAVA NEL FURGONE PEZZI DI AUTO RUBATE. FERMATO

I carabinieri della Stazione di Cerignola hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione S.B., gambiano di 25 anni, incensurato, senza fissa dimora. L’uomo è stato controllato alcune sere fa in via Napoli, a Cerignola, alla guida di un Fiat Ducato sul quale erano state montate delle targhe appartenenti ad un altro veicolo cessato dalla circolazione. All’interno del furgone i militari hanno rinvenuto vari pezzi meccanici e di carrozzeria appartenenti a due autovetture: una Ford Kuga ed una Opel Mokka, entrambe rubate il giorno prima a Bari. Il materiale rinvenuto ed il Fiat Ducato sono stati sottoposti a sequestro. Il 25enne, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Foggia. Lo stesso, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato anche segnalato alle Autorità competenti per l’avvio delle procedure di rimpatrio.