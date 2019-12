MARGHERITA DI SAVOIA – APPROVATI I TRE PUNTI ALL’ODG NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 2019

Ultima seduta dell’anno per il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, convocato in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione sabato 28 dicembre 2019. Assenti i consiglieri di minoranza Cusmai, Muoio, Scognamiglio e Labranca. La seduta è stata trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook

Tutti approvati con i 12 voti favorevoli della maggioranza i tre punti all’ordine del giorno sotto indicati (il consigliere di minoranza Ronzino ha espresso voto contrario sul secondo accapo, astenendosi sugli altri due):

1. Ricognizione debiti fuori bilancio derivanti da ingiunzioni da pagamento Regione Puglia – Servizio Contenzioso – recupero somme nn. 23530 – 24467 – 21061.

2. Comune di Margherita di Savoia/Società Cooperativa Pescatori San Michele – Approvazione schema atto di transazione.

3. Riconoscimento debito fuori bilancio per ratifica lavori di somma urgenza.

Queste le dichiarazioni del Sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Abbiamo estirpato alcuni bubboni che abbiamo ereditato da situazioni pregresse, derivanti da debiti fuori bilancio risalenti al periodo 2008-2010 o chiudendo in modo bonario una situazione potenzialmente rischiosa per il nostro Comune sul piano finanziario attraverso la convenzione con la Cooperativa Pescatori San Michele, con un atto che ci permette inoltre di rivalutare una zona fortemente a rischio degrado. Nonostante tutte le difficoltà, stiamo risanando le casse comunali e spero che il 2020 possa essere anche da questo punto di vista l’anno della svolta. A tal proposito, a nome dell’intera amministrazione comunale, rivolgo a tutta la cittadinanza i più calorosi auguri di buon anno nuovo».