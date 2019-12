SAN SEVERO – DAL 1 GENNAIO RADDOPPIA IL PERSONALE MEDICO AL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE TERESA MASSELLI MASCIA

A far data dal 1 gennaio 2020 altri due medici pediatri saranno in servizio presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile Teresa Masselli Mascia di San Severo, i quali si aggiungeranno ai due medici attualmente in pianta organica. Nelle prossime settimane un ulteriore professionista medico sarà aggiunto alla dotazione per portare a 5 le unità lavorative mediche della Divisione dell’ospedale di San Severo. Dureranno, conseguentemente, solo pochi giorni, i disagi relativi alla mancata accettazione di prenotazioni di ricovero emerse nelle ultime ore.

E’ quanto ha confermato al Sindaco avv. Francesco Miglio il Direttore Sanitario ASL Foggia dott. Antonio Nigri: “Ho sentito personalmente il direttore sanitario – dichiara il Sindaco miglio – il quale mi ha rassicurato sull’immediato potenziamento dei medici nel reparto, il raddoppio dei medici in servizi dal 1 gennaio mette subito fine alle voci allarmistiche circolate in questi giorni che dunque sono destituite di ogni fondamento. Mi sento pertanto in dovere di tranquillizzare l’intera popolazione: il disagio è davvero limitato solo e soltanto a qualche giorno, in questo fine anno 2019”.

SAN SEVERO, 28 dicembre 2019

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo