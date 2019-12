SAN SEVERO – PD: VICINO AI CITTADINI PER L’OSPEDALE! SAREMO SEMPRE VIGILI

Partito democratico San Severo Senza urlare ma con fermA Determinazione difenderemo, sempre e comunque, le persone dell’Alto Tavoliere che hanno bisogno di cura, a partire dai bambini, e pertanto non faremo sconti a nessuno,ma saremo vigili nel rispetto di ciò che si muove nella realtà è nel mondo della Sanità pubblica.

Sin dall’insediamento del nuovo consiglio comunale abbiamo affrontato il tema della salute con estrema attenzione e professionalità, senza mai speculare sui bisogni delle persone, ma usando il linguaggio della verità, con i cittadini e con la

Direzione Generale della ASL.

La strutturale carenza di medici, in tutto il territorio Italiano, non deve essere sottovalutata, ma nemmeno può portare alla temporanea chiusura di un reparto pediatrico, che necessita e serve all’intero alto tavoliere, di questo è consapevole la dirigenza della ASL Provinciale, che è stata immediatamente sollecitata a rivolvere il

Problema già a partire dal gennaio 2020.

Una classe dirigente attenta, né urla ne specula sul bisogno di cura, ma si fa sentire anche di fronte a provvedimenti che nei prossimi anni genereranno una carenza di medici, grazie ad un impropria “quota 100”, che nei prossimi anni sarà deleteria per tutti.

Pertanto, si eviti di urlare a vuoto, ma si usi il linguaggio della realtà e su temi, come la salute, si resti uniti senza inutili narcisismi e protagonismi patologici.

Restiamo uniti nella difesa del territorio senza distingui per prendere qualche like in più.