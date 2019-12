SAN SEVERO – SDERLENGA (I. D.), “Il reparto di Pediatria dell’ospedale non chiude!”

Sulla riapertura del reparto di pediatria, dell’ospedale “Masselli-Mascia” di San Severo, questo l’intervento, e le relative azioni, del coordinatore cittadino di Iniziativa Democratica Puglia-San Severo, Francesco Sderlenga:

“Il reparto di Pediatria dell’ospedale di San Severo non chiude!”

«Il reparto di Pediatria dell’ospedale di San Severo e dell’Alto Tavoliere non chiude! – ha dichiarato con determinazione, Francesco Sderlenga – Sicuramente c’è un’emergenza dettata dalla carenza di medici e/o dalle dinamiche più generali e di competenza dell’ASL-FG, che riguardano il comparto.

Come amministratore comunale, intanto, e come cittadino attivo legato al territorio, mi sono attivato presso le istituzioni responsabili e, con disponibilità e presa d’atto, ho avuto rassicurazioni dirette dal Direttore Generale dell’ASL-FG, dr. Vito Piazzolla che la situazione emergenziale verificatasi in modo contingente, per la quale non abbiamo fatto da osservatori ma ci siamo mossi per tempo, vedrà una riapertura del reparto nella prima settimana di gennaio (tra pochi giorni).

Purtroppo ci sono dinamiche legate alla burocrazia e agli atti amministrativi, che si stanno risolvendo nelle sedi opportune. Tutto, tra poco, tornerà come prima in quanto alla salute pubblica ci teniamo tutti: noi per primi».

Le conclusioni di Francesco Sderlenga:

«Ai politicanti che, senza andare alla fonte del problema si sono limitati a spot da campagna elettorale condominiale, hanno strumentalizzato “la chiusura” del reparto, si è risposto con i fatti. Perché la politica seria guarda al bene della collettività».