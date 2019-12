VILLA CASTELLI – TRUFFA ALLE ASSICURAZIONI, BECCATI DUE UOMINI DI CERIGNOLA

I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da un legale del luogo per conto di una compagnia di assicurazioni, hanno deferito in stato di libertà, per fraudolento danneggiamento di beni assicurati: un 34enne e un 49enne di Cerignola (FG), nonché un 67enne, un 64enne, un 29enne e due 27enni di Barletta, per aver denunciato un falso sinistro stradale avvenuto il 6 maggio 2019 in Cerignola (FG); un 59enne, un 53enne e un 58enne, i primi due di Palazzo San Gervasio (PZ) e il terzo di Potenza, per aver denunciato un falso sinistro stradale avvenuto il 6 giugno 2019 in Palazzo San Gervasio (PZ).

Per i citati finti episodi, i denunciati hanno richiesto rimborsi non dovuti alla compagnia assicurativa.

FONTE L’IMMEDIATO