CAPITANATA – NUOVA ALLERTA METEO. LUNEDÌ CON LA NEVE ANCHE A QUOTE BASSE

Una nuova allerta meteo ‘gialla’ per vento e neve è stata diramata poco fa dalla Protezione Civile della Regione Puglia. Dalle 12 di oggi e per le successive 36 ore sono previste “nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 400-600 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati. Venti forti o di burrasca, nord-orientali con rinforzi fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.