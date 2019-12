MARGHERITA DI SAVOIA – INAUGURATO LO SGAMBATOIO PER CANI IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

Con la tradizionale e simbolica cerimonia del taglio del nastro è stato ufficialmente inaugurato dal Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto il primo sgambatoio per cani nel centro cittadino: oltre all’amministrazione comunale al gran completo, hanno partecipato all’evento anche le Guardie Zoofile Ambientali dell’associazione Fare Ambiente ed i volontari della Protezione Civile. L’area, che si estende su una superficie di 84 metri quadri, è stata suddivisa in due settori – uno per cani di piccola taglia e l’altro per le razze di taglia grande – e verrà presto corredata da giochi per cani ed altri accessori. La struttura è situata in Via Duca degli Abruzzi, alle spalle del Palazzo di Città, ed è accessibile anche da Via Risorgimento.

«L’inaugurazione di questo primo sgambatoio – ha dichiarato il sindaco – è un segnale della grande attenzione che la nostra amministrazione comunale rivolge alle tematiche relative agli animali da affezione, ma vuole essere anche un invito ai proprietari dei cani a rispettare le regole, soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle deiezioni canine. Non è bello che una località turistica come la nostra debba fare i conti con questo problema a dir poco fastidioso, quindi ci auguriamo che questa struttura possa servire a mantenere un senso di civiltà e decoro nel nostro paese. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che, a vario titolo, hanno cooperato alla realizzazione di quest’area: in primo luogo il consigliere comunale e provinciale Savino Tesoro che ne ha seguito l’iter, le associazioni ambientaliste ed i volontari che, riunitisi attraverso i social, hanno voluto dare il loro contributo unendosi a questa giusta causa. E per gli amici degli animali c’è un’altra buona notizia: a breve infatti realizzeremo un’altra struttura come questa nel quartiere di Città Giardino. Stiamo lavorando per rendere Margherita di Savoia sempre più bella e vivibile e credo che, con il contributo di tutti, siamo sulla buona strada».