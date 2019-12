CALCIO – ECCELLENZA – SAN SEVERO. Ninni Cannella scommette: “Momento buio di risultati alle spalle, ora possiamo risalire”

E’ stato uno dei pilastri nei momenti bui ed è proprio per questo che adesso ci crede più che mai. Ninni Cannella (esperienza da vendere nel mondo del calcio a livello amministrativo e del giornalismo), crede nella risalita. Impresa non facile, ma in casa del San Severo sempre ultimo nel campionato di Eccellenza pugliese, ci credono soprattutto dopo il successo alla vigilia di Natale con l’Orta Nova (2-1). Certo a guardare la classifica la cosa diventa davvero una missione quasi impossibile. Sei punti da recuperare al penultimo posto, dieci dalla zona della salvezza diretta. Ma Domingo, Rubino, D’Angelo, Partipilio e Galullo non guardano affatto la classifica: c’è un intero girone di ritorno da giocare e tanti punti in palio. Domenica 5 gennaio la gara in casa della capolista Molfetta, ma ormai non c’è più nulla da perdere e si giocherà senza timori reverenziali dappertutto. Scatto d’orgoglio. Ennesima conferma, qualora ve ne fosse bisogno, che la squadra c’è. Lavora sodo, rema unita, tiene fede all’impegno preso. Il successo con l’Orta Nova ne è testimonianza evidente. Eppure il futuro dei giallogranata è avvolto nella nebbia, tanti i punti da recuperare, però Dinielli, Burdo, Morra, Salcone e Villani scommettono su se stessi. Guardando la classifica, in pochi scommetterebbero un euro sulla salvezza del San Severo. Non sarà affatto facile. Iniziare il filo con le vittorie con Mastrodonato, Fantasia e Baresciani che sfideranno se stessi. Insomma, da gennaio in poi bisogna far vedere di che pasta si è fatti. Inutile girarci intorno. Ripartire senza fermarsi mai. Si può fare. Si, perchè la squadra, a questo punto, deve pian piano rialzarsi e cercare un filotto di risultati utili. “Dobbiamo rimanere umili e dare il massimo e fare delle grandi prestazioni, sotto ogni tipo di situazione. Grande attenzione, partecipazione, voglia di soffrire” ripete all’infinito Cannella

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)

La classifica: Molfetta 37; Corato 35; Trani 29; Martina 27; Audace Barletta 25; Ugento 23; Otranto e Barletta 22; Deghi Lecce e UC Bisceglie 20; Fortis Altamura 19; San Marco17; Gallipoli 16; Orta Nova e Vieste 15; San Severo 6;

La prossima giornata (5 gennaio): Molfetta-San Severo; Gallipoli-Deghi Lecce; Corato-Barletta 1922; Ugento-Vieste; Audace Barletta-Fortis Altamura; Trani-Otranto; UC Bisceglie-San Marco; Orta Nova-Martina