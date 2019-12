CALCIO – SERIE D – CERIGNOLA. Sarà un gennaio di fuoco: si apre con il Casarano si chiude allo Zaccheria

Sarà un gennaio pieno di scontri diretti per l’Audace Cerignola che si chiuderà il 2 febbraio prossimo allo Zaccheria con il Foggia. Non si fanno tabelle in casa dei gialloblu, ma ora più che mai c’è la consapevolezza di potersela giocare con tutte e cercare un piazzamento sul podio della graduatoria. Il primo esame arriverà subito: il 5 gennaio in casa di quel Casarano che ha un solo punto di vantaggio ed occupa l’ultima posizione nella griglia dei play-off (ma potrebbe eessere superato se arriveranno i due punti dalla gara del Taranto). Sarà un gennaio di fuoco, ma il Cerignola si dice pronto. “Gara dopo gara, lo ripeto da quando sono qui – ammonisce subito il tecnico Vincenzo Feola -, a fine stagione tireremo le somme”. Sarà, ma questo Cerignola viaggia come un treno da sette settimane a questa parte con 5 vittorie (ma potrebbero diventarne 6 con il ricorso avverso alla gara con il Taranto) e 2 pari. Con questo ritmo, facendo i debiti scongiuri, dopo questo trittico di partite i gialloblu potrebbero davvero accomodarsi sul podio. Si parte con la trasferta in casa del Casarano (domenica 5 gennaio), poi di seguito la gara casalinga con la Fidelia Andria (il 12), la trasferta sul terreno del Grumentum Val d’Agri (il 19) e poi lo scontro prima con il Brindisi (il 26 gennaio al Monterisi) e poi allo Zaccheria con il Foggia il 2 febbraio prossimo……

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)