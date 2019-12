FOGGIA – ESITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 30 DICEMBRE: APPROVATI GLI ACCAPI ALL’ODG

All’appello del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, erano presenti oltre al Presidente Nicola Gatta, i Consiglieri: Agnelli Andrea; Azzone Mattia Luciano; Di Pasqua Consalvo; Fusco Luigi; Lombardi Angela Maria; Torelli Anna Maria; Voto Maria e Zuccaro Antonio.

Il Consiglio ha adottato il Piano della Mobilità Ciclistica Provinciale ai sensi del comma 6 della L.R. 20/2001 ed approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di sponsorizzazione di iniziative ed attività della Provincia di Foggia. Approvate anche le Linee di indirizzo per l’adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 c.1 lettera a D.Lgs 267/2000 (sentenze escutive). Approvata le rilevazione periodica delle Partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.

Nominati i componenti del Consiglio nella Consulta della Legalità della Provincia di Foggia, sono: la Vice Presidente, Torelli e le Consigliere Provinciali, Lombardi e Voto.

Rinviato al prossimo Consiglio l’accapo relativo alla “Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi di cui al DUP 2019-2021 (Nota di Aggiornamento) e al PEG – Piano della performance 2019-2021- Report del Controllo Strategico al 30/09/2019. Presa d’atto degli interventi correttivi autorizzati a seguito richiesta motivata dei Dirigenti” .

Nel corso dei lavori oltre al Presidente Gatta sono intervenuti i Consiglieri: Fusco, Azzone e Lombardi. Presenti i dirigenti dell’Ente: Delvino; Lombardi, Decembrino e D’Attoli.

In chiusura di seduta il Presidente, Nicola Gatta ha ringraziato i Consiglieri Provinciali per la preziosa collaborazione ricevuta nel suo primo anno di mandato, soffermandosi anche sui tanti interventi che hanno dato nuova dignità all’Ente Provincia, a partire dalla Cosap ed all’istituzione del Servizio di Cantonerie, agli interventi di manutenzione e progettazione di scuole e strade, ai progetti per il dissesto idrogeologico, al contratto di fiume Ofanto, al Servizio Civile Universale della Provincia ed al CIS il Contratto di Sviluppo per la Capitanata entrato nel vivo della fase di attuazione. Sottolineando l’attenzione del Governo per la Capitanata, laddove la Regione Puglia è stata meno attenta, basti pensare all’andamento del tasso della disoccupazione nelle province pugliesi con Foggia che al 22% è fanalino di coda a livello regionale. Si resta basiti nel pensare che Amazon prima di scegliere Bitonto, per realizzare il secondo più grande investimento nel Sud Italia, con oltre cento nuove assunzioni di giovani, aveva valutato la possibilità di insediarrsi nell’area ASI di Foggia. Purtroppo, la Regione ha commissariato sia l’Asi che la Fiera di Foggia. Auspicando che il 2020 possa essere l’anno della svolta per il territorio, ripartendo da un percorso collaborativo proprio con la Regione.