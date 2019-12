FOGGIA – INCREMENTATO L’ORARIO DEL PERSONALE PART-TIME DELLA PROVINCIA

INCREMENTATO L’ORARIO DEL PERSONALE PART-TIME DELLA PROVINCIA

Incrementato l’orario di lavoro settimanale dei 56 dipendenti a tempo indeterminato part-time categoria B1, in servizio presso la Provincia di Foggia, dalle attuali 30 ore a 32 ore settimanali con decorrenza 1° gennaio 2020 in attuazione della deliberazione n.108/18 relativa al Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.

L’aumento delle ore del personale part-time dell’Ente, dalle iniziali 26 ore settimanali del 2018 è stato rimodulato a 32 ore a partire dall’1/01/2020.

Il commento del Presidente Nicola Gatta: “Dal mio insediamento, ho sempre tenuto in grande considerazione il personale della Provincia, comprendendo la giusta aspirazione di quello part-time ad un incremento dell’orario di lavoro sttimanale. Quindi, ho ritenuto opportuno dare attuazione al Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed al corrispondente Programma Annuale delle Assunzioni, destinando risorse economiche per rimodulare l’orario del personale part-time con le attuali 32 ore a partire dal 1° gennaio 2020. Anche per cercare di compensare la mancanza di tanti dipendenti che nell’utlimo biennio sono andati in pensione. Vaglierò la possibilità di un ulteriore incremento di ore nel prossimo anno”.