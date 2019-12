CERIGNOLA – RAFFICA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI: TANTI DENUNCIATI PER GUIDA SOTTO EFFETTO DI DROGA E ALCOL

CERIGNOLA (FG) : ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGA E ALCOL. RAFFICA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI PER LA FINE DELL’ANNO. RITIRATE PATENTI, DECURTATE DECINE DI PUNTI E DENUNCIATE DIVERSE PERSONE. SI ANNUNCIA UN “GIRO DI VITE” SULLE STRADE PER I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO.

Intensificati in queste giornate di festività i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale CC di Foggia ed in particolare per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol da parte di chi si mette alla guida di auto-motoveicoli. In particolare, nelle ultime settimane i militari dell’Arma hanno infatti sottoposto al controllo dell’alcoltest decine di persone fermate durante i numerosi posti di controllo e di blocco predisposti lungo tutte le strade della Capitanata. Soprattutto nell’area di Cerignola (FG) si sono concentrati i controlli per prevenire le c.d. “stragi sulle strade” da parte dei militari della locale Compagnia Carabinieri . In tutto sono così state denunciate all’Autorità Giudiziaria sei persone , tra cui alcuni giovani; sono state poi ritirate le relative patenti di guida e decurtate, complessivamente, alcune decine di punti. Altre tre persone sono state inoltre denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ; anche per loro è scattato il ritiro immediato della patente. Un automobilista è stato invece denunciato in stato di libertà per essersi rifiutati di sottoporsi all’esame tossicologico.