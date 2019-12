FOGGIA – Spaccio di droga “al dettaglio” in via Napoli. Arrestato dai Carabinieri un 55enne del “Candelaro”. Denunciati per favoreggiamento anche gli acquirenti

FOGGIA : Spaccio di droga “al dettaglio” in via Napoli. Arrestato dai Carabinieri un 55enne del “Candelaro”. Rinvenute dosi di hashish. Denunciati per favoreggiamento anche gli acquirenti.

Intensificati in queste giornate di festività anche i controlli antidroga sul territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale CC di Foggia ed in particolare per contrastare lo spaccio “su strada” ovvero il fenomeno criminale maggiormente percepito dalla collettività. Stanotte, in particolare, i militari della Compagnia Carabinieri Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne italiano già noto alle Forze dell’Ordine dopo che lo stesso aveva spacciato una dose di hashish a due clienti. L’intervento immediato dei militari dell’Arma, da tempo impegnati nel colpire nello specifico lo spaccio “al dettaglio” in via Napoli , area sensibile della città, ha permesso quindi la cattura dello spacciatore, che verrà processato “per direttissima”, in mattinata, davanti al Tribunale di Foggia. Denunciati altresì a piede libero con l’ipotesi di reato di favoreggiamento personale i due acquirenti in relazione alla loro non collaborazione con gli investigatori dell’Arma, circostanza che comunque non ha impedito agli stessi militari di arrestare il 55enne. Rinvenuta poi altra sostanza stupefacente tipo hashish nella disponibilità dell’uomo dopo le relative operazioni di perquisizione.

Non si escludono, già a stretto giro, nuove attività antidroga sul territorio, soprattutto in relazione al particolare periodo dell’anno e quindi della maggiore esposizione alla devianza criminale. La guardia, come sempre, resta alta da parte del Comando Provinciale CC di Foggia anche in tale ambito.