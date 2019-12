LUCERA – GUARDIA DI FINANZA: Sequestrati 5.000 prodotti pirotecnici detenuti illegalmente. Denunciate due persone all’Autorità giudiziaria

GUARDIA DI FINANZA: Sequestrati 5.000 prodotti pirotecnici detenuti illegalmente. Denunciate due persone all’Autorità giudiziaria.

Nell’ambito dei controlli che il Comando Provinciale di Foggia della Guardia di Finanza ha disposto per contrastare le varie forme di illegalità economico-finanziaria, tra le quali l’irregolare commercializzazione di artifici pirotecnici ovvero di prodotti contraffatti e/o privi del marchio CE, i finanzieri della Tenenza di Lucera hanno sequestrato circa 5.000 prodotti pirotecnici, pari a oltre 10 kg di polvere pirica, e denunciato n. 2 responsabili alla locale autorità giudiziaria.

In dettaglio, i militari accedevano presso un esercizio commerciale della città federiciana dove scoprivano, in flagranza di reato, la vendita a minorenni di una confezione di artifici pirotecnici, riservati esclusivamente a maggiorenni.

La successiva attività di perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare circa 5.000 prodotti pirici, tra cui petardi, mini ciccioli, bengala a pioggia, e altri prodotti pirici, esposti tra altro materiale infiammabile (accendini, fogli di carta, cancelleria, materiale plastico, ecc.), e stoccati in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, costituendo un concreto pericolo per l’incolumità dei clienti e degli stessi lavoratori presenti nell’esercizio commerciale.

Continuano i controlli eseguiti nello specifico settore da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, a riprova dell’attenzione del Corpo per il rispetto delle norme che regolano la produzione e la vendita di materiale a rapida accensione e combustione, sia per la salvaguardia dell’incolumità pubblica che per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale o di commercio illegale.