SAN SEVERO – Apre ufficialmente i battenti il Coworking Studio Progetti: sede in Via Legnano, l’idea è di Pietro Gentile

Apre ufficialmente i battenti il Coworking Studio Progetti a San Severo. Il nuovo spazio di Smart Working, o Lavoro Agile, si trova alle spalle della scuola “E. De Amicis”, in via Legnano n. 52, a piano terra, e non ha barriere architettoniche. L’idea del dott. Pietro Gentile, esperto di Start Up e finanziamenti alle imprese, è stata quella di creare un nuovo spazio di lavoro in condivisione aperto a liberi professionisti, creativi free-lance, esperti di marketing o e-commerce, piccole imprese ed associazioni che credono nella circolazione dei saperi, nella condivisione delle idee e nei processi di contaminazione reciproca. “Ormai i coworking si stanno diffondendo in tutto il mondo già da qualche anno – afferma Gentile – perché, innanzitutto, permettono di disporre di un ufficio già arredato e completo delle attrezzature necessarie ad un costo di molto inferiore rispetto ad altre soluzioni (i contratti sono flessibili e non occorre intestarsi utenze), poi perché, oltre alla postazione nell’open space, è possibile affittare anche un ufficio o la sala riunioni, anche solo per qualche ora; infine perché sono ambienti di lavoro stimolanti dove diverse realtà lavorative vivono a stretto contratto, interagendo tra loro, scambiandosi idee, esperienze, contatti lavorativi. All’interno del coworking, inoltre, è presente anche una Break Area dove è possibile preparare un caffè o una tisana, attrezzata con frigorifero e forno a microonde. Oltre ad aver creato una nuova attività lavorativa, l’obiettivo ambizioso che mi sono posto – continua Gentile – è anche quello di contrastare la famosa “fuga di cervelli” da San Severo.”