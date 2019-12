SAN SEVERO – Pediatria, Menga, Giuliano e Barone (M5s) incontrano Piazzolla. Dalle parlamentari foggiane, impegno in favore della sanità di Capitanata

Pediatria San Severo, Menga, Giuliano e Barone (M5s) incontrano Piazzolla. Dalle parlamentari foggiane, impegno in favore della sanit à di Capitanata

Nessun pericolo di chiusura definitiva della Pediatria del “Masselli Mascia” di San Severo che tornerà attiva appena saranno sottoscritti i contratti da parte dei medici vincitori di concorso.

È la rassicurazione arrivata ufficialmente questa mattina, nel corso di un incontro svoltosi presso la ASL di Foggia, direttamente dal Direttore Generale Vito Piazzolla, alle parlamentari M5S foggiane Rosa Menga e Carla Giuliano e alla consigliera regionale Rosa Barone.

Un incontro che le portavoce pentastellate chiedevano da diverso tempo, proprio per cercare di far fronte alla situazione della Pediatria di San Severo che negli ultimi mesi si era trasformata da complicata in emergenziale a causa della carenza di organico. Basti pensare che a garantire la copertura dei turni nelle 24h erano solo 2 medici, impegnati anche nella gestione del punto nascita.

“A loro va riconosciuto il merito – scrivono Menga, Giuliano e Barone – di aver svolto un lavoro encomiabile, sacrificando riposi, permessi e ferie pur di garantire la continuità del servizio e dell’assistenza ai piccoli pazienti di entrambi i reparti.

Ma l’emergenza vissuta a San Severo non è la sola criticità affrontata nel corso dell’incontro di questa mattina.

Quella della mancanza di medici è, infatti, una piaga che riguarda l’intero territorio nazionale, compreso quello della ASL di Foggia e che si deve a decenni di errata, se non addirittura inesistente programmazione dei fabbisogni delle aziende sanitarie.

Già in questa Legge di Bilancio abbiamo previsto lo stanziamento di nuove risorse che possano finanziare sempre più borse di specializzazione. Ma ci impegniamo a lavorare – rassicurano – a nuove iniziative legislative che possano far fronte a questa carenza strutturale di medici formati”.