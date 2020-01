FOGGIA – L’appello alle Istituzioni negli auguri di Buon Anno di Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl Foggia “Si facciano alleanze di intervento in Capitanata per intercettare emergenze e bisogni”

L’appello alle Istituzioni negli auguri di Buon Anno di Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia “Si facciano alleanze di intervento in Capitanata per intercettare emergenze e bisogni”

“Ci attendono mesi decisivi e strategici per il futuro del nostro Paese, mesi fondamentali per il Mezzogiorno e per la Capitanata.

L’anno che sta arrivando ci coinvolge in un impegno doveroso ed incessante per garantire le tutele necessarie alle lavoratrici, ai lavoratori e ai pensionati e ci impone un’opera fortissima per intercettare le sacche del bisogno.

Essere sindacato di prossimità significa non trascurare le periferie dell’attivismo, ma soprattutto le periferie sociali.

Si facciano alleanze tra istituzioni e forze sociali per favorire i progetti di avviamento al lavoro per i giovani, per consentire l’inclusione delle donne evitando sfruttamento e illegalità, si tenga a cuore la vita degli anziani e non ci si dimentichi mai di chi è in difficoltà.

Il mio è un appello alle Istituzioni che coinvolge anche noi, forze intermedie: si facciano alleanze di intervento in Capitanata per intercettare emergenze e bisogni.

Il mio augurio più sincero vada alle famiglie, non solo a quelle dei nostri iscritti, vada a chi nella notte più festosa dell’anno sarà al lavoro per assicurare che tutto funzioni negli ospedali, nella sicurezza pubblica, sulle strade, nei pubblici esercizi, nei siti aperti al pubblico e nei presidi.

E soprattutto un augurio di speranza e di fede vada nelle case di accoglienza, nei dormitori, nelle comunità e nei centri per gli ‘ultimi’.

Che l’impossibile diventi realtà e ci sia un sorriso per ognuno.

Felice Anno Nuovo.”