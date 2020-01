SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DI ANSELMO MAGGIO di N. Michele Campanozzi

LA SCOMPARSA DI ANSELMO MAGGIO

di N. Michele Campanozzi

Lo scorso 29 dicembre 2019 all’età di 90 anni è venuta meno la cara figura dell’Artista Anselmo Maggio, una persona da sempre impegnata sul piano della creatività, offrendo prodotti di alta raffinatezza estetica e stilistica.

Sempre gentile nel comportamento e rispettoso degli altri, Anselmo ha fatto della sua esistenza, oltre che uno strumento di servizio al prossimo, soprattutto un dono finalizzato alla promozione della cultura e dell’Arte visiva.

I suoi ormai numerosi quadri parlano un linguaggio che richiama molto un insieme di simbolismi, di paesaggi di serena bellezza, di concetti espressi con precisi e sicuri tocchi nell’utilizzo dei colori che evidenziano una rara delicatezza e una squisita sensibilità. Per lui esprimersi con lo strumento della pittura era un modo per dare voce alla sua interiorità e far parlare la sua anima, sempre alla ricerca di un incessante dialogo con l’Infinito e l’Immenso. I suoi dipinti rappresentano questo variegato mondo onirico e una voglia di far emergere dal suo inconscio quanto premeva alle sue porte, impreziosendo un contenuto tanto complesso con un amalgama originale e conferendo una fisionomia ben delineata al messaggio che intendeva comunicare.

Anselmo ha saputo coniugare egregiamente poesia e pittura in una sintesi che richiamava da una parte la prolifica genialità degli Autori rinascimentali e dall’altra un gusto tipicamente moderno tendente a miscelare in una magnifica simbiosi scrittura e rappresentazione dei suoi significati: poche persone possiedono simili complete qualità. Ricordo ancora il suo incontro artistico con il famoso poeta greco Ghianni Ritsos.

Il Bar Neogel un tempo e poi successivamente la Galleria d’Arte Ans. di Via Valeggio 50 a San Severo erano e sono diventati il centro e il luogo non solo di un confronto culturale con presentazione di scrittori, poeti e pittori, ma anche un momento di ricerca di nuove espressioni dell’animo umano, valorizzando così le singole esperienze anche con Mostre a tema, aperte a soggetti provenienti dalla Provincia e fuori. Talora queste iniziative sono diventate permanenti allo scopo di offrire a tutti la possibilità non solo di ammirare opere degne di questo nome, ma soprattutto per sollecitare a studiare anche le varie tecniche che venivano adoperate per realizzarle. Il caro Anselmo in questo era prodigo di ospitalità, di accoglienza e di consigli. Rammento ancora l’affetto e la puntualità con i quali era solito documentare ogni evento, corredandolo di foto-ricordo e di tanti piccoli ma gradevoli pensieri.

Lasciato il corpo, il suo Spirito ora è tornato finalmente libero di spaziare in quell’universo da lui tanto amato e raffigurato nelle sue luminose tele, che sapevano e sanno più di cielo e di splendido nitore che di semplice perizia umana: l’immagine da lui un tempo creata ora è Eterna Realtà nella quale tutta la sua persona è inserita e come immersa per respirarne intensamente il profumo del suo inimmaginabile splendore.

San Severo deve molto a questa poliedrica personalità, che sin dagli anni ’60 si è prodigata per rendere questa Città un luogo di piacevole permanenza.

Anselmo ha preso parte a molte Mostre sia in Italia che all’estero e diversi critici si sono interessati alla sua produzione artistica con giudizi molto entusiastici.

A conclusione di questi brevi pensieri, mi permetto ora di proporre un suggerimento all’Amministrazione Comunale: è possibile al nostro Museo riservare una stanza ove collocare alcune opere del nostro caro e illustre Concittadino Anselmo Maggio, promuovendone così la fruizione da parte dei giovani e salvando la sua memoria nel tempo? Me lo auguro sinceramente e lo spero.

Nel frattempo al suo caro fratello Gino, alle sorelle e a tutti i suoi nipoti va tutta la mia cordiale e fraterna solidarietà.