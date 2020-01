SAN SEVERO – ORSA MINORE – Domenica 5 gennaio Lucia Tancredi presenta Lo Sferisterio a Macerata e l’avventura dei Cento Consorti

LIBRERIA ORSA MINORE

domenica 5 gennaio 2020 – ore 18,30

LUCIA TANCREDI

presenta

Lo Sferisterio a Macerata

e l’avventura dei Cento Consorti

(Ev casa editrice 2019)

interviene

Stefania Monteverde

Assessora alla Cultura e Vicesindaca del Comune di Macerata

Duecento anni fa quasi cento cittadini maceratesi si riunivano per sottoscrivere l’obbligazione primordiale, con la quale si determinavano a costruire lo sferisterio più bello d’Italia.

Non solo un luogo destinato al gioco della palla a bracciale, ma un tempio laico dove esercitare una cittadinanza attiva in nome del bene comune. I Cento Consorti, molti dei quali erano progressisti, liberali e carbonari, rappresentavano un Ottocento generoso, pieno di grandi passioni, ideali e spirito di gruppo, non solo il secolo superbo e sciocco, secondo la definizione leopardiana.

Il genio di Ireneo Aleandri – allora solo ventottenne – realizzava il monumento secondo l’estetica neoclassica, nella persuasione che la bellezza potesse salvare il mondo da violenza e ignoranza.

Per celebrare l’anniversario, gli eredi dei Consorti hanno chiesto alla scrittrice Lucia Tancredi di raccontare l’alta avventura. Il risultato è più di un saggio storico, una microstoria appassionante in cui il tono narrativo segue fedelmente il dato reale, svolgendo due secoli di storia maceratese ed italiana.

Lucia Tancredi è scrittrice e insegnante di Letteratura Italiana. Ha fondato e diretto “Ev, Mensile di scrittura ricreativa”. Nata a San Marco in Lamis (FG) nel 1963, dal Gargano si è trasferita a Macerata dove vive e lavora. Ha già pubblicato “Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese” (Quodlibet, 2003). e i romanzi “Io, Monica. Le confessioni della madre di Agostino” (Città Nuova, 2006), “Ildegarda” (Città Nuova, 2009). Per Ev casa editrice, di cui è co-fondatrice, ha pubbicato “Coté Bach” (2009), “La vita privata di Giulia Schucht” (2012) con il quale ha vinto il premio letterario internazionale di Verona Scrivere per Amore, “L’Otto” (2016) e “Gargano negli occhi (2019).

Dal 2017 cura e dirige a Macerata, insieme a Loredana Lipperini, il piccolo festival d’inverno “I Giorni della Merla”.

Stefania Monteverde è Assessora alla Cultura e Vicesindaca del Comune di Macerata. Dal 2010 al 2013 è stata Assessora alle politiche sociali. Nel 2017 – 2018 è stata coordinatrice del dossier di candidatura di Macerata a Capitale Italiana della Cultura 2020. Macerata entra così nella short list delle dieci finaliste. E’ coordinatrice del Distretto Turistico della Marca Maceratese.

Dal 2000 collabora con Ev casa editrice, di cui è co-fondatrice insieme a Lucia Tancredi e a un team di donne, con cui, oltre al lavoro editoriale incentrato sulla promozione di una letteratura al femminile.