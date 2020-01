SAN SEVERO – PIZZICA AMARA di Gabriella Genisi il libro più venduto nel 2019 all’Orsa Minore

PUGLIA SUL PODIO

La classifica 2019 dei libri più venduti all’Orsa Minore di San Severo

1. Pizzica amara, di Gabriella Genisi, Rizzoli

2. Ti mangio il cuore, di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Feltrinelli

3. Gargano negli occhi, di Lucia Tancredi, Ev Casa editrice

4. So che un giorno tornerai, di Luca Bianchini, Mondadori

5. L’estate dell’incanto, di Francesco Carofiglio, Piemme

6. La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio, Einaudi

7. Il grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald, Feltrinelli

8. E come il vento, di Davide Rondoni, Fazi

9. I leoni di Sicilia, di Stefania Auci, Casa Editrice Nord

10. La vita bugiarda degli adulti, di Elena Ferrante, e/o

11. Tu, ma per sempre, di Roberto Emanuelli, DeA

12. La straniera, di Claudia Durastanti, La Nave di Teseo

13. La versione di Fenoglio, di Gianrico Carofiglio, Einaudi

14. M. Il figlio del secolo, di Antonio Scurati, Bompiani

15. Follia, di Patrick McGrath, Adelphi

16. L’isola delle anime, di Piergiorgio Pulixi, Rizzoli

17. Itinerari matematici in Puglia,di Sandra Lucente, Giazira Scritture

18. Sangue giusto, di Francesca Melandri, Rizzoli

19. La vita davanti a sé, di Romain Gary, Neri Pozza

20. Fedeltà, di Marco Missiroli, Einaudi

21. Il giudice e Mussolini, di Raffaele Vescera, Enrico Damiani Editore

22. L’ultimo arrivato, di Marco Balzano, Sellerio

23. I migliori anni della nostra vita, di Ernesto Ferrero, Feltrinelli

24. Perché l’Italia diventò fascista, di Bruno Vespa, Mondadori

25. Il peso dei segreti, di Aki Shimazaki, Feltrinelli

26. Elisabetta II, di Paola Calvetti, Mondadori

27. Lettere a Gaia, di Raffaele Niro, Les Flaneurs

28. Colazione da Tiffany, di Truman Capote, Garzanti

29. Entra nel mondo di Luì e Sofì, Me contro te, Mondadori Electa Junior

30. L’amica geniale, di Elena Ferrante, e/o



La Puglia, la storia, gli scrittori che amano parlare con i propri lettori. A ben guardare la classifica 2019, potrebbero essere questi i moventi che hanno spinto molti lettori sanseveresi ad acquistare libri all’Orsa Minore. Ci sono anche i best sellers, com’è naturale, ma non fanno la parte del leone.

A conquistare il podio sono stati tre libri sulla Puglia: il bel noir di ambientazione salentina Pizzica amara (Rizzoli) della scrittrice barese Gabriella Genisi, ormai fedelissima alla città nei suoi tour di presentazioni; Ti mangio il cuore (Feltrinelli), la drammatica e documentatissima inchiesta sulla mafia foggiana dei giornalisti di Repubblica Carlo Bonini e Giuliano Foschini; il delizioso Gargano negli occhi (Ev casa editrice) di Lucia Tancredi che descrive, racconta, ripesca nella memoria paesi e paesaggi del nostro promontorio.

Nella top ten compaiono poi altri autori pugliesi, come Francesco Carofiglio, con L’estate dell’incanto (Piemme) e Gianrico Carofiglio, con La misura del tempo (Einaudi). Fra i magnifici trenta troviamo anche l’originalissimo Itinerari matematici in Puglia (Giazira Scritture) di Sandra Lucente e il romanzo storico di Raffaele Vescera Il giudice e Mussolini (Enrico Damiani Editore), sul magistrato di origini garganiche che istruì il primo processo sul delitto Matteotti.

È poi facile notare come quest’anno uno degli interessi prevalenti dei lettori sia stata la storia del Novecento, in particolare quella del fascismo. Oltre al bel libro di Vescera, compaiono la biografia del giovane Mussolini M. Il figlio del secolo (Einaudi) con cui Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega, Sangue giusto (Rizzoli) di Francesca Melandri sui misfatti del colonialismo italiano, Perché l’Italia diventò fascista (Mondadori) di Bruno Vespa. Ma rivela interesse per la storia anche la scelta di libri che in senso stretto storici non sono, come la saga familiare dei Florio, narrata dal best seller I leoni di Siclia (Casa editrice Nord) di Stefania Auci, come l’interessantissimo libro di Ernesto Ferrero sulla casa editrice Einaudi I migliori anni della nostra vita (Feltrinelli) e la biografia di Elisabetta II (Mondadori) di Paola Calvetti.

La presenza in classifica dell’avvincente L’isola delle anime (Rizzoli) di Piergiorgio Pulixi, che ha appena ricevuto il Premio Scerbanenco, conferma l’interesse dei lettori per il noir.

Ma la spinta più potente all’acquisto di libri è venuta senza alcun dubbio dalle iniziative che anche nel 2019 Orsa Minore ha messo in campo, come ormai avviene da tredici anni. Circa la metà dei titoli in classifica sono stati presentati in libreria e sette sono libri scelti dal Gruppo di lettura Orsa Minore, una realtà ormai consolidata, che conta lettori affezionati e sensibili.