CERIGNOLA – DETENZIONE E SPACCIO, IN MANETTE UN 26ENNE

CERIGNOLA (FG): Spaccio di sostanze stupefacenti durante la notte di San Silvestro, un arresto.



Nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione delle festività, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cerignola, nella notte tra il 31 dicembre il 1 gennaio scorso, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti S.L. classe 93., originario di Cerignola

I militari, nel corso di un servizio di repressione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in una zona periferica del comune ofantino, hanno sorpreso il giovane intento a cedere una dose di cocaina ad un altro suo coetaneo.

Immediatamente bloccati, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione sia nei confronti dell’acquirente, trovato in possesso di una dose da 0,5 grammi di cocaina, che nei confronti dello spacciatore. Quest’ultimo è stato invece trovato in possesso di una somma contante di 650,00 Euro, sottoposta a sequestro poiché ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

L’acquirente è stato poi segnalato alla competente autorità prefettizia per uso personale di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice del Tribunale di Foggia ha poi convalidato l’arresto effettuato dai militari, disponendo nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cerignola e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante l’arco orario notturno.