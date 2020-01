SAN GIOVANNI ROTONDO – Bomba carta ai danni dell’Open Gallery Cafè di piazza Europa

Si allunga la lista dei danneggiamenti subiti dalle attività commerciali del Foggiano, nella notte di San Silvetro. Da aggiungere alle cronche, infatti, vi è la bomba carta fatta esplodere, a cavallo del nuovo anno, ai danni del bar ‘Open Gallery Cafè’ in piazza Europa, a San Giovanni Rotondo.

La deflagrazione, potente, ha danneggiato la saracinesca, l’ingresso e la vetrata del locale. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificanto la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude che l’esplosione fosse collegata ad un tentativo di furto (non riuscito). Indagini in corso.

