CALCIO – ECCELLENZA – MINORI SVANTAGGIATI, IL SAN SEVERO RICEVE UN CONGRUO CONTRIBUTO DAL COMUNE

Ai sensi della Legge n° 124 del 04/08/2017, comma 125 a 129 si comunica che in data 06/12/2019 questa Unione Sportiva Dilettantistica ha ricevuto un contributo di €. 12.000,00 seguito Protocollo d’intesa approvato con Delibera di Giunta n° 198 del 13/11/2019,avente come oggetto “la promozione sportiva nell’ ambito delle politiche atte a favorire l’aggregazione sociale, lo sviluppo e formazione della personalità giovanile, di tutela della salute, tramite attività finalizzate alla partecipazione ai campionati nazionali e regionali, nonché per l’inserimento e la partecipazione allo sport attivo da parte di minori appartenenti a famiglie caratterizzate da svantaggio socio-economico, per prevenire fenomeni di devianza giovanile”.

Dati soggetto ricevente: U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO –P.I./C.F.: 01943340719

Dati soggetto erogante: Comune di San Severo FG – C.F.: 00336360714

Somma incassata: €. 12.000,00 (dodicimila/00).

Data dell’incasso: 06/12/2019.

Causale: Protocollo d’intesa come da delibera di Giunta n° 198 del 13/11/2019.

alto tavoliere san severo