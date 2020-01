CALCIO – ECCELLENZA – RIPRENDE IL CAMPIONATO. IL SAN SEVERO IN CASA DELLA CAPOLISTA MOLFETTA, IL SAN MARCO A BISCEGLIE

Il campionato Eccellenza riprende domenica 5 gennaio con la 17^ giornata. Impegno sulla carta agevovole per la capolista Molfetta, che attende sul proprio campo il fanalino di coda San Severo.

PREVENDITA BIGLIETTI MOLFETTA- SAN SEVERO

Ricordiamo a tutti i tifosi che, anche in vista del match casalingo con il San Severo, sarà possibile acquistare il proprio biglietto in prevendita presso la sede in Viale XXV Aprile c/o centro sportivo (accanto alla Parrocchia Madonna della Pace).

Ecco le giornate utili per anticipare l’acquisto ed evitare possibili code:

Venerdì 3 gennaio dalle 17:30 alle 19:30

Sabato 4 gennaio dalle 17:30 alle 18:30

Domenica 5 gennaio dalle 11:00 alle 12:00



Questo il quadro completo;

Domenica 5 gennaio ore 14.30

Audace Barletta-Fortis Altamura

Corato-Barletta 1922

Gallipoli-Deghi Calcio

T.Orta Nova-Martina

Ugento-Atl.Vieste

U.C.Bisceglie-San Marco

Vigor Trani-Otranto

Molfetta Calcio-A.T.San Severo ore 16

CLASSIFICA

Molfetta Calcio 37

Corato 35

Vigor Trani (-3) 29

Martina (-1) 26

Audace Barletta 25

Ugento 23

Barletta 1922 22

Otranto 22

U.C.Bisceglie 20

Deghi Calcio 20

Fortis Altamura 19

San Marco 17

Gallipoli 16

T.Orta Nova 15

Atl.Vieste 15

A.T.San Severo 9

Prossimo turno, 12 gennaio 14.30

Atl.Vieste-A.T.San Severo

Barletta 1922-Molfetta Calcio

Deghi Calcio-Ugento

Fortis Altamura-Gallipoli

Martina-Audace Barletta

Otranto-Corato

San Marco-Vigor Trani

T.Orta Nova-U.C.Bisceglie