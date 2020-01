SAN GIOVANNI ROTONDO – Autobus di pellegrini da San Giovanni Rotondo contro auto: tre feriti

Un autobus di linea proveniente da San Giovanni Rotondo, in viaggio sull’autostrada A16 e diretto a Roma, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una utilitaria che lo precedeva in corsia

L’impatto è stato violento e gli occupanti il veicolo, tre donne, hanno riportato traumi. Immediatamente soccorse, le tre sono state accompagnate presso il pronto soccorso della città ospedaliera di contrada Amoretta, ad Avellino, dove sonbo state refertate.

A bordo dell’autobus circa 30 persone che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, se non tanto spavento. Non è la prima volta che un bus di pellegrini di ritorno da San Giovanni Rotondo resta coinvolto in un incidente stradale lungo l’A16 Napoli-Bari.

Fonte: ottopagine.it