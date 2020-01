SAN GIOVANNI ROTONDO – Giocattoli e dispositivi elettrici pericolosi, sequestro in negozi cinesi

La Polizia locale di San Giovanni Rotondo, durante le festività natalizie, ha intensificato i controlli nelle attività commerciali, con particolare riguardo alla vendita di prodotti non in regola con le norme comunitarie e che, pertanto, possono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori.

Nel corso di servizi specifici, i vigili hanno rinvenuto, all’interno di quattro negozi cinesi, giocattoli e dispositivi elettrici privi del marchio CE (conformità europea). In particolare, sono stati sottoposti a sequestro 225 giocattoli e 137 dispositivi elettrici (caricabatterie per telefonini, spine, addobbi natalizi, ecc.).

A carico dei commercianti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 20mila euro. Per quel che riguarda i dispositivi elettrici, perché collegabili alle prese elettriche e non a norma, avrebbero potuto causare folgorazioni.