CANDELA – Gran finale con la BEFANA!!! Al ‘Volo della Befana’ si aggiunge ‘Candela Chocolate’, prima edizione della Festa del Cioccolato

Alla V edizione del ‘Volo della Befana’ si aggiunge ‘Candela Chocolate’, prima edizione della Festa del Cioccolato

Candela (Fg). Con la V edizione dell’ormai tradizionale ‘Volo della Befana’, Candela si appresta a salutare il ricco mese di eventi natalizi che l’ha vista, ancora una volta, protagonista in Capitanata, nel periodo più suggestivo dell’anno. Migliaia i visitatori che hanno raggiunto il piccolo comune dauno per ammirare la bellissima Casa di Babbo Natale, a tutti gli effetti, conti alla mano, la più visitata del Sud Italia: centinaia di scolaresche, comitive e turisti provenienti da tutta la Puglia, dalle regioni limitrofe della Campania, del Molise e della Basilicata, ma anche da Abruzzo, Lazio e Campania, fino alle capatine, da oltreconfine, di turisti francesi, belgi e statunitensi che, in viaggio in Italia, non hanno perso l’occasione di vivere tutta la magia del Natale, alla stregua della nota soubrette Valeria Marini che, di rientro a Roma, il giorno di Santo Stefano, ha fatto tappa nel Paese del Natale. Quaranta intensi giorni di eventi inaugurati con la presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria da parte del Comune di Candela: incantato dalla bellezza della Casa di Babbo Natale, il premier ha, poi, dato il via al natale candelese accedendo l’Albero in Piazza Plebiscito e le luminarie dislocate lungo tutto il corso.

E come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il programma di eventi natalizi terminerà in un week end dedicato all’altra grande protagonista del Natale, la Befana, che apre le porte della sua umile casetta nel cuore della piazza principale, all’ombra del bellissimo Albero di Natale che ha dominato le suggestive luminarie con le quali è stato addobbato a festa il corso principale. Nel giorno dell’Epifania, tradizionalmente dedicata anche a questo personaggio, si terrà il tanto atteso ‘Volo della Befana’, realizzato grazie al Gruppo Archeo-Speleologico città di Manfredonia: la vecchina scenderà dal campanile della Chiesa Madre, regalando caramelle ai più piccini. A seguire, il concerto di Giorgio Vanni, interprete delle sigle di famosissimi cartoni animati come Pokémon, Dragon ball, All’arrembaggio, Detective Conan, Maledetti Scarafaggi e tanti altri.

Novità di quest’anno, la prima edizione di ‘Candela Chocolate’ Festa del cioccolato con la presenza di importanti maestri cioccolatieri.

‘Quest’anno abbiamo voluto ampliare il programma di eventi del format ‘Candela, il Paese del Natale’ – ha affermato il sindaco di Candela, Nicola Gatta ‘proponendo, sul finale, la festa del cioccolato, una due giorni in cui diversi maestri cioccolatieri proporranno le proprie creazioni. L’intento è quello di offrire iniziative sempre nuove ai tantissimi visitatori che ogni anno raggiungono il nostro paese per vivere un’esperienza unica.’

‘Quest’anno il numero dei visitatori è ulteriormente cresciuto rispetto allo scorso anno’ – ha aggiunto il sindaco – ‘e la cosa che ci inorgoglisce di più, oltre ai tantissimi complimenti ricevuti dal vivo e on line, è sapere che davvero tanti sono i visitatori che, ogni anno, ritornano a Candela perché entusiasti dell’esperienza vissuta in precedenza e curiosi di vedere, cosa di nuovo, il Paese del Natale ha da offrire.’

‘Tutto questo è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione’ ha concluso ‘ e che il turismo legato agli eventi può e deve essere un asset strategico sul quale puntare per lo sviluppo economico del territorio. Siamo convinti di aver svolto un ottimo lavoro, ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli che è possibile fare meglio e in questo senso continueremo a lavorare in futuro.’