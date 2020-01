FOGGIA – Incidente sul lavoro in una semoleria: impastatrice stacca piede a 31enne

I ncidente sul lavoro questa mattina a Foggia all’interno dello stabilimento di contrada Quercia delle Moderne Semolerie Italiane nei pressi della Statale 16.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un 31enne di Gravina di Puglia al lavoro per una ditta di manutenzione esterna all’azienda, avrebbe inserito inavvertitamente il piede all’interno dell’impastatrice, che gli ha staccato il piede. Ancora da accertare le cause.

L’uomo è stato trasportato immediatamente agli Ospedali Riuniti, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora è ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia della struttura del capoluogo dauno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Lorenzo e i tecnici dello Spesal.

fonte Foggia today