TORREMAGGIORE – ASPETTANDO LA  BEFANA, SUCCESSO PER LA “TOMBOLATA A  KM  0”

ASPETTANDO LA BEFANA

SUCCESSO PER LA II EDIZIONE DELLA “TOMBOLATA A KM 0”



Una bellissima serata, patrocinata dalla Senatrice Gisella Naturale del M5S all’insegna del sano divertimento, é stata quella di ieri, venerdì 3 Gennaio, trascorsa nella città di Torremaggiore, presso la Scuola di Ballo di Pino Luciano;Sonido Latino;. L’ingresso libero ed aperto a tutti, ha permesso la viva partecipazione ad una coinvolgente “TOMBOLATA A KM 0;, con in palio ricchi premi di eccellenze agroalimentari locali e, per finire, un appetitoso buffet, con il fine di conoscere al meglio le stesse eccellenze gastronomiche.



«Lavorare la terra onora la terra stessa», ha dichiarato durante la serata la Senatrice Gisella Naturale che, con questa iniziativa, ha inteso celebrare le tipicità locali, spesso non considerate come si dovrebbe, trascurandone l’importante portata per lo sviluppo enogastromico del territorio.«Le nostre ricchezze vanno lontano, e di conseguenza i nostri giovani- ha aggiunto la Senatrice Naturale- . Sono fiera di trovarmi qui con voi e, grazie al M5s Senato, che si è reso partecipe di tale iniziativa, possiamo, anche in questa occasione, valorizzare e far conoscere il valore ed il gusto dei nostri prodotti tipici».



La serata è proseguita in armonia, vivacizzata da momenti di gioia condivisa, con le vincite di circa 50 premi distribuiti in 5 Tombolate. Anche alcuni prodotti extra donati spontaneamente da: D’Aries olive da tavola peranzana, cral agenzia Viaggi “MAREMY”; GINO DE SANTIS; “DE GUSTIBUS STORE” e la pittrice Cristina CINQUEPALMI.



I prodotti presentati nella serata provengono da: MACELLERIA “LE FOSSE” di Torremaggiore; Il CONSORZIO PERANZANA “ALTADAUNIA”; L’AZIENDA AGRICOLA DI TARANTO Antonio; di Ascoli Satriano; “SANA BEA” con la pasta biologica a base di grano sanatore Cappelli da Chieuti; “BIRRA EBERS” da Foggia; “FRATELLI PALMIERI” Posta Faugno, da San Paolo di Civitate con la Armonicoltura; “LA MARIANNA” di Lorenzo D’Amico con le sue trasformazioni di prodotti tutti coltivati a km0; Liquore di merinello tipicità da Torremaggiore di Carlucci; “L’ANTICA CANTINA” di San Severo e la CANTINA “SAREN” FILARI DI PUGLIA.



La serata è stata mediata da Luigi Ciavarella e allietata dalle performances musicali del Duo Raff e Cinzia.



(MOVIMENTO CINQUESTELLE DI TORREMAGGIORE)