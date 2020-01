VIESTE – Arrestato lo zio del boss Raduano. Diventa definitiva la condanna per furto aggravato

IERI pomeriggio, a Vieste, i carabinieri della tenenza locale hanno arrestato su ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Foggia – Ufficio Esecuzioni Penali – Antonio Raduano, 70enne zio paterno del noto Marco Raduano alias “Pallone”, boss indiscusso della città del Pizzomunno, ritenuto a capo del clan omonimo.

Antonio Raduano, pensionato, è stato ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Vieste per una condanna per furto aggravato riferibile a fatti, risalenti al 2015, commessi nel centro garganico. Il 70enne, già noto alle forze dell’ordine per reati comuni, dovrà in particolare espiare una condanna definitiva di un anno di reclusione e di 1000 euro di multa. In particolare, nel luglio del 2015 ad Antonio Raduano venne contestato dai carabinieri il reato di furto aggravato di energia elettrica, per cui si è appunto arrivati a tale condanna definitiva. Si è quindi definitivamente chiusa, con l’arresto da parte dei carabinieri e la restrizione domiciliare del 70enne, tale vicenda giudiziaria.