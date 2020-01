CALCIO ECCELLENZA – GARA CONDIZIONATA DAL VENTO. IL SAN SEVERO TRAVOLTO A MOLFETTA DALLA CAPOLISTA

Finisce 4-1 per il Molfetta, una partita condizionata dal forte vento, ma l’arbitro ha deciso di farla giocare ugualmente.

Le tre reti subite nel primo tempo con il vento a favore ha indirizzato la partita sul binario giusto per la capolista.

Buona la reazione dei giallogranata nel secondo tempo che accorciano con Morra, ma purtroppo non è bastato.

Ora testa a domenica prossima per la prossima trasferta di Vieste.