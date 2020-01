CALCIO SERIE D – FASANO BESTIA NERA. IL FOGGIA FERMATO SUL 2-2

Di Lino Mongiello

Foggia, 5 gennaio 2020. Come all’andata, il Foggia soffre con il Fasano e, dopo aver temuto per uno stop “pesantissimo”, acciuffa, in pieno recupero, un pari prezioso (2-2) ed insperato, visto come si erano messe le cose. Il mezzo passo falso dà però il via libera in testa alla classifica al Bitonto, vittorioso contro l’Agropoli (prossimo avversario dei satanelli). Non è stata una bella partita, ma le emozioni, soprattutto nella ripresa, non sono mancate. Il Foggia ha cominciato il match con estrema decisione e voglia di conquistare i tre punti. Alla superiorità nel palleggio e nel possesso palla, non hanno fatto seguito azioni da rete. Il gol del vantaggio è così giunto casualmente dalla solita azione a pallone fermo. Cittadino (19’), su calcio di punizione, ha costretto Suma alla respinta. Gerbaudo ha ripreso la sfera e messo al centro per l’accorrente Cipolletta che così ha superato il portiere ospite. Il gol del vantaggio rossonero ha svegliato gli ospiti che, pian piano si sono fatti pericolosi. Diaz (33’) impegna seriamente Fumagalli. Nella ripresa il Foggia commette l’errore di poter amministrare il golletto di vantaggio ma, non avendo un forte punto di riferimento in avanti, non riesce a chiudere la gara. Anzi se Russo e Tortori non combinano un granchè, il neo entrato Tedesco farà molto peggio facendosi prima ammonire e poi espellere con un “rosso” diretto. Il Fasano negli ultimi 30’ tira fuori l’orgoglio delle squadre di categoria e riesce, in contropiede, a ribaltare le sorti della gara. Diaz (22’), sempre lui, sfrutta il mancato intervento di Cipolletta ed infila Fumagalli per l’1-1 momentaneo. Sei minuti più tardi l’estremo difensore rossonero, si supera salvando alla disperata ancora su Diaz. Ma il Fasano ora ha una marcia in più e, ancora in veloce azione di rimessa, brucia i rossoneri. Il neo entrato Forbes è più veloce di Gentile, si presenta davanti a Fumagalli che gli devia la conclusione a rete ma la sfera termina sui piedi di Diaz (36’) che mette a segno la doppietta. Incredibilmente il Fasano ha ribaltato il risultato tra la disperazione degli undici rossoneri in campo. Il vantaggio degli ospiti innervosisce i padroni di casa e Tedesco (39’) si fa ingenuamente espellere per un fallo di reazione su un avversario. Gara chiusa ? Non ancora perché Kourfalidis (46’) rimedia alla disperata su Forbes evitando l’1-3. E nel 3’ di recupero, pur in inferiorità numerica, capitan Gentile, di testa, beffa Suma e pareggia i conti. Per il Foggia è un brodino anziché un purgante ma il match contro il Fasano, privo di bomber Corvino, rappresenta solo l’ultimo campanello d’allarme. Se davvero c’è l’intenzione di puntare a vincere il campionato, occorre provvedere al tesseramento di almeno un paio di uomini in grado di fare la differenza. E per farlo occorrono non parole e chiacchiere da bar ma solo ed esclusivamente “cash”.

FOGGIA – FASANO 2-2

Marcatori: 19’ pt Cipolletta, 22’ e 36’st Diaz, 48’ Gentile.

Foggia: Fumagalli 6.5, Gentile 6, Cittadino 6, Russo 5 (15’ st Tedesco 4), Tortori 5, Gerbaudo 6, Campagna 5.5 (30’ st Ndiaye 5.5), Salines 5.5 (17’ st Kourfalidis 6), Staiano 6 (37’ st Gibilterra sv), Di Jenno 5.5 (25’ st Cadili 5.5), Cipolletta 6. A disposizione: Di Stasio, Anelli, Buono, Strumbo. Allenatore: Corda 5.5.

Fasano: Suma 6, De Vitis 6, Pedicone 6, Ganci 6, Rizzo 5.5, Panebianco 5.5, Titarelli 5 (23’ st Forbes 6.5), Bernardini 6, Diaz 7, Prinari 6 (20’ st Cochis 6.5), Cavaliere 5.5. A disposizione: Notaristefano M., Scardicchio, Pittelli, Notaristefano L., Zito, Lanzone, Serri. Allenatore: Laterza 6.5.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido 5;

1° assistente: Elia Tini Brunozzi di Foligno 5;

2° assistente: Andrea Pasqualetto di Aprilia 5.

Note: Cielo sereno e terreno in non buone condizioni. Spettatori 5.000 circa. Ammoniti: Tedesco, Tortori (Fog), Prinari, Cochis, Suma (Fas). Espulso Tedesco (36’ st) per fallo di reazione. Angoli: 9-2. Recupero: 2’- 5′.