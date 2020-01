SAN SEVERO – LA BEFANA OGNI FESTA PORTA VIA…

Con oggi si concludono le feste e con loro anche le animazioni dei vari Civ di San Severo tra cui i Civ di Via Tiberio Solis e quello di Porta San Marco che hanno cercato insieme ad anche altri Civ di ravvivare San Severo ed evitare di festeggiare un Natale a metà…

Chiedo a chi di dovere e non solo ai commercianti di non concentrare tutto solo e soltanto nel Natale, ma di far vivere la nostra grande città anche in altri periodi dell’anno… quindi, prepariamoci già per il carnevale o allestiamo la città con cuori in occasione di San Valentino: perché ogni festa possa donare un sorriso a tutti noi.

Grazie a tutti.

Cipriani Marysol