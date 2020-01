TERMOLI – ERA RICERCATO, UN GIOVANE SANSEVERESE ARRESTATO IN ALBRRGO

Era ricercato per furto ma se ne stava tranquillo in albergo, dove per fortuna la Polizia l’ha rintracciato. Questa mattina 5 gennaio gli agenti del commissariato di Termoli hanno arrestato il 27enne L.S., pregiudicato di San Severo con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Sull’’uomo c’era un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Bari per il re ato di furto. L’uomo si era reso irreperibile ma è stato rintracciato nell’hotel termolese. Ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.