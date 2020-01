APRICENA – 10 GENNAIO A FOGGIA MANIFESTAZIONE DI LIBERA CONTRO LE MAFIE: L’A.C. PARTECIPERÀ A FIANCO DELLO STATO

10 GENNAIO A FOGGIA MANIFESTAZIONE DI LIBERA CONTRO LE MAFIE:L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARTECIPERÀ A FIANCO DELLO STATO.

APRICENA – Don Luigi Ciotti, fondatore di LIBERA, ha proposto per il 10 gennaio a Foggia, una grande manifestazione civica, per gridare ancora una volta che questo territorio non si piegherà mai alle mafie, alla delinquenza, alla criminalità.

Dopo i tristi eventi accaduti dall’inizio dell’anno a Foggia, San Giovanni Rotondo e purtroppo anche nella nostra Città, tutti abbiamo il dovere di essere al fianco dello Stato e di tutte le Istituzioni della Repubblica che si occupano della sicurezza dei cittadini.

La nostra Amministrazione, da sempre in prima linea rispetto a questi temi, quali la legalità, la sensibilizzazione verso le buone pratiche della denuncia, la fiducia nelle forze dell’ordine e la magistratura, parteciperà alla manifestazione di Foggia con i massimi rappresentanti. Invitiamo i cittadini che avranno la possibilità, a fare altrettanto, per continuare a chiedere a gran voce che i delinquenti spariscano per sempre da questo territorio.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE