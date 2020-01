FOGGIA – Eureka porta l’UNIFG tra i banchi del Parlamento Europeo. Mercoledì 8 gennaio presentazione del progetto di formazione voluto dall’europarlamentare Furore e condiviso dal Rettore Limone

Eureka porta l’Università di Foggia tra i banchi del Parlamento Europeo

Mercoledì 8 gennaio conferenza stampa di presentazione del progetto di formazione voluto dall’europarlamentare Mario Furore e condiviso dal Rettore Pierpaolo Limone

Giovani studenti, neo-laureati, docenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia in viaggio verso Bruxelles per una full immersion formativa sull’europrogettazione. Con questo obiettivo nasce Eureka, il progetto fortemente voluto dall’Europarlamentare Mario Furore e condiviso dal Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Pierpaolo Limone, che sarà presentato in conferenza stampa domani mercoledì 8 gennaio alle 10.30 presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici in via Arpi a Foggia.

Saranno proprio il parlamentare europeo e il rettore più giovani d’Italia, ad illustrare i dettagli del progetto che intende avviare un percorso di formazione sulle opportunità di finanziamento, dirette ed indirette, e sugli strumenti finanziari europei di interesse per le imprese del terziario, in vista della prossima programmazione europea 2021-2027. Dal 20 al 22 gennaio una delegazione dell’UniFG, capeggiata dal Rettore Limone, potrà conoscere più da vicino gli strumenti operativi più appropriati da mettere in campo a livello territoriale con idee ed interventi innovativi.

“È un progetto molto ambizioso – dichiara l’europarlamentare Mario Furore – nato dall’idea di innescare, in stretta sinergia con l’Università di Foggia, un meccanismo virtuoso che favorisca la formazione dei professionisti del domani affinché possano essere in grado di intercettare risorse e misure a beneficio di un territorio che mai come in questo momento ne ha davvero bisogno”.

A testimonianza dell’attenzione dell’europarlamentare verso i giovani, alla conferenza stampa di presentazione del progetto parteciperanno due rappresentanti della redazione di Europhonica, il format internazionale delle radio universitarie europee cui apparteneva Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano morto a Strasburgo nell’attentato dell’11 Dicembre 2018, proprio mentre era intento a seguire la diretta dei lavori parlamentari.