CERIGNOLA – IN MANETTE UN 40ENNE DEL POSTO

A Cerignola : i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne pregiudicato del posto per essere evaso dagli arresti domiciliari, dove stava appunto scontando un periodo di custodia cautelare per reati contro il patrimonio. Individuato fuori dal proprio domicilio, l’uomo è stato così arrestato e nuovamente sottoposto a misura custodiale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.