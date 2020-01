FOGGIA – Confartigianato parteciperà alla manifestazione indetta da “Libera” contro le mafie e l’illegalità in programma nel capoluogo dauno il prossimo venerdì 10 gennaio alle 16

Confartigianato Foggia parteciperà alla manifestazione indetta da “Libera” contro le mafie e l’illegalità in programma nel capoluogo dauno il prossimo venerdì 10 gennaio alle 16

Aderiamo convintamente ad un momento di aggregazione di tutte le forze sane di Foggia e della Capitanata, che desiderano stare insieme per dire no al clima di sopraffazione con cui la criminalità vuole ammorbare un territorio che può e deve reagire. E’ giunta l’ora di unire, finalmente, le forze in una terra dove troppo spesso le divisioni non hanno fatto altro che soffocare le opportunità di crescita e magari indirettamente favorire coloro i quali traggono vantaggi operando nell’ombra dell’illegalità.

Non è solo lo Stato a dover dare risposte concrete e risolutive sotto il piano della sicurezza in Capitanata, ma tutti i cittadini, a cominciare dal loro comportamento quotidiano all’interno della Comunità di cui fanno parte. L’illegalità si sconfigge solo se tutti gli attori in causa cooperano affinché questo risultato si possa ottenere concretamente.

Venerdì 10 gennaio noi ci saremo così come ci saranno tante altre forze positive del territorio: dai giovani alle associazioni, dagli Enti ai sindacati, dal mondo della formazione a quello del lavoro. Senza distinzioni e con l’esortazione a partecipare massicciamente ad un evento che non deve restare una meravigliosa risposta contro le mafie che violentano la nostra terra, ma l’inizio di un percorso virtuoso che ci veda tutti uniti, quotidianamente, senza sosta, a dare il nostro concreto contributo per liberare Foggia e la Capitanata da un’odiosa cappa oppressiva, per restituirle dignità e trasformarla in una terra di opportunità. Che non lasci andar via i propri figli e dove chi resta possa vivere e lavorare per creare le condizioni di un futuro migliore senza dover avere più paura per la propria incolumità e quella dei propri familiari, senza più temere di vedere i propri sacrifici andare in fumo o saltare in aria, senza più avere paura di essere solo.