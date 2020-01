FOGGIA – La Fondazione dei Monti Uniti aderisce alla giornata di mobilitazione lanciata da Libera

Insieme contro la violenza

La Fondazione aderisce alla giornata di mobilitazione lanciata da Libera

La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia aderisce alla giornata di mobilitazione promossa da “Libera – Associazioni, nomi e numeri Contro le Mafie”, che si terrà nel capoluogo daunio venerdì prossimo, 10 gennaio 2020.

I recenti e gravissimi fatti di cronaca rendono indispensabile la partecipazione alla manifestazione di Enti, Istituzioni, Associazioni e liberi cittadini, per reagire con coraggio e determinazione alla violenza criminale di questi ultimi giorni.

La Fondazione, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della legalità, dando seguito alle numerose iniziative promosse per sostenere tutte le realtà del territorio attive nel contrasto alla criminalità organizzata, sarà presente in piazza il giorno 10 gennaio ed invita tutti i cittadini a partecipare con coraggio alla mobilitazione e a non lasciare sole le vittime di queste atroci sofferenze.