A Foggia : i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di Foggia, già noto alle Forze dell’Ordine, per aver rilasciato false dichiarazioni durante un controllo alla circolazione stradale. Su disposizione del PM di turno, il giovane è così stato ristretto in regime di arresti domiciliari.