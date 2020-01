MARINA DI LESINA – SEN. NATURALE: “NELLA NORMA I LAVORI AL BOSCO PROSPICENTE IL LIDO DIAMANTE”

A fine ottobre scorso iniziavano i lavori di diradamento selettivo e fitosanitario nel bosco prospiciente il lido Diamante a Marina di Lesina, area privata, all’interno del Parco Nazionale del Gargano, luogo evidentemente protetto, fitto di alberi piantumati circa 50 anni fa e vegetazione spontanea di Macchia Mediterranea.

Un posto che conosco benissimo perché luogo delle mie vacanze estive, sin da bambina.

Appena iniziati i lavori di taglio degli alberi, cittadini allarmat