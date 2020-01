SAN SEVERO – CIRCOLO DE AMICIS: “Pigotte e un mare di dolcezza per i piccoli degenti del reparto di oncoematologia  pediatrica dell’ospedale Casa Sollievo delle Sofferenza di San Giovanni Rotondo

Circolo Didattico De Amicis di San Severo. PROGETTO Scuola Amica dei Bambini e delle Bambine

“Pigotte e un mare di dolcezza per i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Casa Sollievo delle Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Pomeriggio speciale per i piccoli degenti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Casa Sollievo delle Sofferenza di San Giovanni Rotondo per una iniziativa di beneficenza e solidarietà organizzata dal Circolo Didattico De Amicis di San Severo.

Da anni la Scuola è impegnata in numerose azioni ed iniziative di solidarietà con raccolta di fondi pro Unicef nell’ambito del progetto promosso dal MIUR “Scuola Amica dei Bambini” finalizzato alla conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. All’interno del progetto quest’anno è stata programmata l’iniziativa: “Per Natale un gesto d’ amore e solidarietà! ADOTTARE per… DONARE”. Duplice l’obiettivo: l’adozione delle Pigotte per sostenere il programma salvavita dell’ Unicef e realizzate per occasione da un gruppo volontario di mamme e insegnanti e la donazione delle stesse ai bambini ricoverati presso il presidio ospedaliero.

L’iniziativa, accolta con grande sensibilità ed entusiasmo da chi ha adottato le Pigotte, si è conclusa nel pomeriggio del 5 gennaio u.s., in prossimità dell’Epifania quando, la dirigente scolastica dott.ssa Anna Maria Troiano unitamente a un gruppo di docenti, alla DSga e al presidente del Consiglio di Circolo, si sono recati presso l’ospedale per portare in dono 15 bellissime Pigotte e donare un sorriso ai piccoli destinatari.

Ad accogliere gli ospiti il dottor Maruzzi e i sui collaboratori che commossi hanno ringraziato per la solidarietà ricevuta; felici i bimbi che oltre alle bambole e ad altri doni a loro destinati, hanno gustato anche deliziosi e gustosi marshmallow.

Si ringrazia tutti coloro che con la loro sensibilità e partecipazione hanno reso possibile l’evento.

S.G.