SAN SEVERO – LEGA – IL SINDACO MIGLIO NON HA ANCORA PRESENTATO LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Comunicato stampa della Lega San Severo:

Ad oggi, 7 gennaio 2020, il sindaco Miglio non ha ancora presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

“Il sindaco copione”, così definito da Fabio e Mingo, nel 2015 giornalisti di “Striscia La Notizia”, perché aveva copiato parte delle linee programmatiche dal Sindaco di Bastia Umbra, anche in questo secondo mandato non riesce a presentarle (almeno fino ad oggi). La legge 46 comma 3 del l.gs . 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche. Le stesse, secondo lo statuto del Comune di San Severo, devono essere presentate entro 120 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, data scaduta già da 2 mesi. La mancata presentazione delle linee programmatiche blocca ogni tipo di discussione e di confronto con eventuali proposte.

I cittadini devono sapere che questo impedisce il ruolo attivo sia della maggioranza che dell’opposizione in consiglio comunale.