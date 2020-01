SAN NICANDRO GARGANICO – Lotta alla plastica mono uso nelle mense scolastiche

Il 14 gennaio 2020, nel 76° anniversario della scomparsa del benemerito fondatore dott. Vincenzo Zaccagnino, ci sarà la consegna di simpatiche borraccette in alluminio agli oltre trecento alunni che frequentano la mensa scolastica di San Nicandro Garganico.

La consegna delle borracce d’alluminio ai bambini della mensa avverrà in apposita cerimonia, alla presenza della Presidente dell’ASP Zaccagnino, avv. Patrizia Lusi, e della Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “D’Alessandro Vocino”, dott.ssa Angela Pia Vaira.

L’iniziativa, intesa a sostituire nelle mense scolastiche di San Nicandro G. bottigliette e bicchieri di plastica monouso, che creano problemi di inquinamento e incrementi di costo nello smaltimento, con borracce in alluminio da ml.500 che riportano il logo dell’ASP, ha anche una spiccata finalità educativa, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela dell’ambiente e della salute umana. L’intesa tra l’ASP e l’Istituzione scolastica prevede anche l’apposizione nei refettori scolastici di una targa in memoria del benemerito dott. Vincenzo Zaccagnino e della sua generosa opera, che consente a cento minori fragili e vulnerabili di fruire gratuitamente del servizio mensa scolastica ed accedere all’istruzione, ricordando il suo motto “Ignoranza tua, potenza mia”, quale monito a significare che solo lo studio preserva la persona da ogni asservimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha da tempo assunto, tra gli indirizzi strategici nella gestione dell’ASP Zaccagnino, quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi nella lotta ai cambiamenti climatici, prevista dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite, condividendo le finalità assunte nell’Accordo globale di Parigi in data 12 dicembre 2015, e sta ponendo in essere azioni che possono contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera, anche mediante una gestione innovativa del patrimonio agricolo aziendale.

Nel corso della cerimonia saranno devoluti ai minori fragili e vulnerabili, ospiti della Comunità “don Tonino Bello” dell’ASP Zaccagnino, nelle mani della coordinatrice d.ssa Fulvia Bozza, i fondi raccolti per la famiglia di Matteo La Torre, consigliere comunale di San Nicandro G. di recente e prematuramente scomparso per malattia, nel torneo di pallavolo appositamente organizzato dall’Associazione sportiva VolleyANSPI di San Nicandro G.

Si tratta quindi di un evento che unisce in sinergia le istituzioni del territorio, con azioni positive che vogliono sviluppare il senso di comunità attorno ad azioni benefiche, che possono recare vantaggio al territorio ed alla cittadinanza.