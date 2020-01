SAN SEVERO – MANIFESTAZIONE DI LIBERA CONTRO LE MAFIE DI VENERDI’ 10 GENNAIO: IL COMUNE ORGANIZZA UN PULLMAN

MANIFESTAZIONE DI LIBERA CONTRO LE MAFIE DI VENERDI’ 10 GENNAIO: IL COMUNE ORGANIZZA UN PULLMAN



“Occorre ribadire con forza e fermezza il nostro totale impegno per un futuro migliore della Capitanata intera, più sicura, più vivibile, più serena. Insieme a tutti i cittadini saremo a Foggia alla manifestazione promossa da Libera contro le mafie e la violenza”.

Il Sindaco, avv. Francesco Miglio, sintetizza così la volontà dell’Amministrazione Comunale tutta di San Severo che sarà presente domani, venerdì 10 gennaio nel cuore di Foggia alla manifestazione promossa da Libera e Don Luigi Ciotti.

Per tale motivo il Comune di San Severo organizza un pullman che viene messo gratuitamente a disposizione di quanti intendono partecipare e non hanno la possibilità di raggiungere in maniera autonoma la città capoluogo.

Il raduno è previsto alle ore 14,00 di venerdì 10 gennaio dinanzi la Villa Comunale.

SAN SEVERO, 9 gennaio 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo