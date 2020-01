TORREMAGGIORE – CALCIO – GIOVANISSIMI SPORTING TORREMAGGIORE. Primi in classifica, ma vige il Fair-Play. I nomi dei “campioni”

Primi in classifica nel campionato provinciale della categoria “Giovanissimi-provinciali” anche se il presidente dello Sporting Torremaggiore Felice Iuso, con i suoi 200 iscritti, continua a ripetere che il risultato è secondario ed il fair-play nei confronti di avversari e arbitri viene prima di tutto. Continua a suon di risultati e bel gioco, nonostante la giovane età, la cavalcata dei “Giovanissimi” del Fcd Sporting Torremaggiore guidati dai tecnici Michele Mastromatteo e Nico Rendina con la collaborazione dei dirigenti Mattia Montanari, Fontino Soldano e Salvatore Scudiero nel campionato di appartenenza e pronti ad approdare al torneo regionale. In evidenza i portieri Buoncristiano Francesco e Lipartiti Sebastiano che stanno esaltando le proprie doti con una stagione da protagonisti. Pochi reti subiti anche grazie al pacchetto difensivo composto da Di Battista Raffaele, Celozzi Francesco, Iuso Fernando, Putignano Luciano Valentino, Ciavarelli Giuseppe Pio, Costantino Dante, De Cesare Mario e Mastrogiacomo Vincenzo. “Al di la dell’aspetto prettamente tecnico – dice l’allenatore Nico Rendina -, questo è un gruppo formato davvero da bravi ragazzi rispettosi degli avversari e dell’intera dirigenza che li accompagna”. In effetti la compagine rossoblu, tra le altre cose, sta primeggiando anche nella classifica della Coppa Disciplina. “I nostri ragazzi devono avere un buon comportamento in campo e fuori” precisa il tecnico Matteo Mastromatteo. Ed in realtà loro parlano sul terreno da gioco a suon di reti. Attaccato atomico com Ramunno Francesco, Fiorentini Michele, Di Battista Andrea, Lombardi Mario Francesco, Ricci Simone e Vallecoccia Giovanni Pio. Ma anche nel mezzo del campo questo ragazzi hanno delle buone giometrie con i centrocampisti De Cesare Fernando, Testa Giuseppe, Celozzi Federico, Cristofaro Michele, Gallo Umberto e Voronianu Andrei Marian. Insomma lo Sporting Torremaggiore sta facendo parlare di se con risultati e rispetto. “Questo è il nostro primo obiettivo – racconta il presidente Felice Iuso -, dobbiamo giocare per divertirci se vinci bene, se perdi la prima cosa che devi fare e congratularti con l’avversario”. Una grande realtà a Torremaggiore con gli stessi genitori che sono partecipi dell’avventura calcistica dei propri figli.

Antonio Villani (La Gazzetta del Mezzogiorno)