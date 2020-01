BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza San Severo, rescissione consensuale con Markus Kennedy

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Markus Kennedy, rientrato già in patria per poter curare al meglio l’infortunio occorso. La società e lo staff intendono ringraziare il giocatore per l’impegno profuso, augurandogli le migliori fortune per una carriera ricca di soddisfazioni.

La società annuncerà nelle prossime ore l’arrivo di un nuovo giocatore che andrà a rinforzare il roster agli ordini di coach Damiano Cagnazzo.

